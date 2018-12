Mr Jordan ne menait pas une double, ni une triple mais bien une quadruple vie ! Sur internet, Mary Turner Thomson a rencontré cet homme. Ils ont très vite sympathisé et se sont mariés quelques semaines plus tard. Le seul soucis c'est que son mari était souvent absent à cause de son métier. Il travaillait soi-disant pour la CIA en tant qu'espion.

Après six mois, Thomson est tombé enceinte alors que son mari avait juré qu'il était stérile. "J'avais peur qu’il pense que je l’ai trompé car il était convaincu d’être stérile", a témoigné la femme. Un autre mensonge. L'homme a ensuite demandé 200.000 £ pour payer une rançon à des personnes qui menaçaient d'enlever ses précédents enfants. Mary Thomson s'est exécutée et a vendu tout ce qu'elle avait pour lui avancer cette somme.

Tout a changé suite à un coup de téléphone. Une femme s'est présentée comme étant "l'autre Mme Jordan" et détaille qu'elle a quitté son ex-mari après avoir découvert son secret. En tout, trois autres femmes et treize enfants ont été victimes de Mr. Jordan.