Monde L’administration Trump pousse le bouchon un peu loin dans les formalités de contrôle d’entrée sur le territoire.

On l’a déjà compris en l’espace de quelques jours à peine : l’administration Trump n’est pas à une excentricité près. Le nouveau président américain a promis de durcir le ton en matière d’immigration et les Mexicains savent déjà de quel bois il se chauffe.

C’est donc peu dire qu’il faut montrer patte blanche si l’on désire fouler le sol américain. Le décret migratoire adopté fin janvier interdit déjà l’accès aux ressortissants de sept pays musulmans (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen) ainsi qu’aux réfugiés. Le rêve américain est bien loin de ce qu’il était.

Alors que la plupart des gouvernements démocratiques œuvrent pour une politique d’ouverture, c’est clairement de fermeture qu’il est question outre-Atlantique. En effet, le Secrétaire d’État à la sécurité intérieure a annoncé son intention de demander le mot de passe des comptes Facebook de certains visiteurs, principalement lors d’une demande de visa d’un des sept pays visés par le décret migratoire.

"Il est très difficile de faire de véritables contrôles dans ces pays, dans les sept pays…", a surenchéri le secrétaire à la Sécurité intérieure, avant de préciser sa pensée au sujet de leurs ressortissants. "Nous voulons avoir la possibilité de consulter leurs réseaux sociaux, avec les mots de passe. S’ils veulent vraiment venir en Amérique, ils vont coopérer. Sinon, au suivant", a-t-il finalement tranché.

Pour l’heure , donc, la procédure ne viserait que ces sept nations, mais lorsqu’on sait que de nombreux ressortissants dont le nom a une consonance arabe ont droit à un traitement de (dé) faveur lors de leur demande de visa ou de leur arrivée aux États-Unis, on peut craindre qu’au nom de la sécurité et du protectionnisme, l’application de la mesure soit bien plus étendue. Pour rappel, des athlètes francophones belges (dont le frère de Laachraoui) ont récemment été refusés et, depuis le 20 décembre, les autorités américaines demandent aux touristes de faire mention de leur compte Facebook et de leurs noms d’utilisateurs sur les réseaux sociaux pour entrer sur le territoire. La requête, facultative, a été ajoutée au formulaire en ligne demandé aux ressortissants des pays exemptés de visa, dont fait partie la Belgique.

L’application d’une telle mesure avait alors provoqué la colère des associations de défense de la vie privée, telle que l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU). Que dire, dès lors, de cette requête sur le mot de passe lié au compte Facebook ?