Hasta siempre ! Pour toujours…

La chanson à Che Guevara, popularisée chez nous par Nathalie Cardone, en 1997, existait déjà, à Cuba, de son vivant. Son compositeur, Carlos Puebla, l’a écrite en 1965 lorsque le Che quitta son ami Fidel Castro pour aller exporter la révolution communiste. Le musicien lui disait : "Tu restes des nôtres pour toujours." Car le leader en second de la guérilla n’était pas un vrai Cubain : il était Argentin.

Ernesto Guevara de la Serna est né le 14 juin 1928. On ne peut plus gémeaux. Un signe où tout va par deux. Il sera médecin et malade. Un asthme qui vaudra à ce guerrier des forêts d’avoir été réformé dans l’armée officielle. Il sera surtout, à la fois, un soigneur d’hommes et - impossible de le nier - un tueur d’hommes. Docteur et guérillero.

En suivant Fidel Castro, il avait renversé le régime cubain de Batista, un mafieux soutenu très modérément par les États-Unis. Ils étaient partis du Mexique à bord d’un yacht de 13 m, conçu pour 25 personnes et occupé par… 82 hommes. Guevara était embauché, non pas comme un second mais comme médecin de la troupe. Les choses ne se passent pas comme prévu.

Le 2 décembre 1958, il faut accoster de nuit et le yacht échoue dans des marécages, à 40 km du point où devaient les attendre des partisans. Ils abandonnent l’armement lourd pour une longue marche imprévue de nuit. Le 5 décembre, ils sont surpris : le baptême du feu. À la fin de la marche, pour commencer la révolution, ils ne sont plus que… vingt. Vingt hommes cachés dans la forêt du massif de la Sierra Maestra, dans la province de Granma, à 800 km de leur objectif, La Havane. En face, une armée de 40.000 soldats.

(...)

