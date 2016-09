Ils enfoncent le piquet de la mangeoire à oiseaux dans le rectum de leur colocataire

Monde





Le Comté de Calhoun dans le Michigan a été le théâtre d'un fait divers extrêmement violent. Le 3 septembre dernier, un homme a été agressé par ses deux colocataires. L'homme est de un état critique et "va probablement mourir" selon le chef de la police locale.





Les enquêteurs ont découvert que la victime avait été agressée alors qu'il buvait sur le porche d'entrée de la maison qu'il partage avec les deux suspects, Dustin Lee Bragg et Barbie Gordon Vaughn. L'homme aurait fait une chute et aurait atterri dans des excréments d'oiseaux et de chiens. Il aurait ensuite enlevé ses vêtements sales. "C'est alors que Dustin Bragg et Barbie Vaughn ont inséré dans le rectum de la victime le piquet de la mangeoire à oiseaux et le tuyau d'arrosage", indique le chef de la police.





La victime ne vivait que depuis quelques jours dans cette colocation. Précédemment, lui et sa femme avaient été SDF. Dustin Bragg n'est pas un inconnu de la justice puisqu'il avait déjà été poursuivi pour le viol d'une fille de 10 ans.