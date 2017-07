Des conditions météorologiques plus clémentes, avec un vent moins intense, ont permis jeudi aux pompiers de fixer ou maîtriser la plupart des incendies qui ont ravagé depuis lundi 7.208 hectares dans le sud-est de la France et en Corse, selon un décompte des autorités.

Jeudi soir, le seul foyer qui restait préoccupant était celui d'Artigues, dans le Haut-Var. Ni fixé, ni maîtrisé, il a connu dans la soirée une "reprise importante à l'avant gauche", selon un dernier communiqué de presse de la préfecture transmis vers 21h15. 480 pompiers restaient alors mobilisés dans cette zone. Dans les Bouches-du-Rhône, ainsi que du côté de Bormes-les-Mimosas et à La Croix-Valmer, les incendies sont maitrisés voire en passe d'être éteints. Des personnes évacuées ont été autorisées à rentrer chez elles, par vagues successives pour ne pas bloquer le trafic, car les pompiers s'activent encore sur les routes.

"Depuis 19h00 (...), il est possible des réintégrer tous les sites qui avaient été évacués à Bormes", selon la préfecture du Var. Des "départs échelonnés", depuis les 6 centres d'accueil (gymnase, salle des fêtes, collège, etc) hébergeant des habitants et touristes évacués de Bormes-les-Mimosas et La Londe-les-Maures avaient eu lieu dans l'après-midi dès 16h30.

Les flammes restent partout "sous surveillance active". Trois personnes soupçonnées d'être à l'origine des incendies de Carro et Peynier, dans les Bouches-du-Rhône, ont été interpellées. L'une d'elles était toujours en garde à vue jeudi.

Sur l'île méditerranéenne de Corse, le feu de Biguglia a connu une "activité sur les lisières, mais ne progresse plus", indiquent les pompiers.