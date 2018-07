Il existe "un élément sérieux" pouvant indiquer que "des actes criminels" sont à l'origine de l'incendie meurtrier lundi à l'est d'Athènes, a assuré jeudi le ministre-adjoint à la Protection du citoyen, Nikos Toskas.

"Pour le feu qui a commencé au mont Pendeli" et s'est propagé à Mati, la ville où se trouvaient la grande majorité des 82 victimes, "on se pose de nombreuses questions et je ne vous cache pas qu'un élément sérieux nous a conduit à ouvrir une enquête", a indiqué M. Toskas lors d'une conférence de presse avec le porte-parole du gouvernement Dimitris Tzanakopoulos et les chefs des pompiers et de la police.