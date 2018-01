Le président américain Donald Trump sera probablement appelé à témoigner devant la commission d'enquête sur la présumée ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, indique lundi la chaîne NBC.

Selon des sources au sein de l'enquête, M. Trump et ses avocats préparent désormais activement son audition. Le procureur spécial Robert Mueller est en charge du dossier. Plusieurs personnes parmi les plus proches du président ont déjà été entendues -notamment son gendre et conseiller Jared Kushner- et ce serait désormais au tour du président himself.

Selon NBC, les avocats de Donald Trump sont en pleine négociation avec les enquêteurs du FBI sur la façon dont cette audition doit se dérouler précisément. De nombreuses options sont envisagées. Le président pourrait ainsi être autorisé à répondre par écrit aux questions, plutôt qu'être tenu à se rendre sur place. Cependant, il semble que les avocats tentent d'obtenir que Donald Trump ne soit pas auditionné du tout.

Deux anciens collaborateurs du président ont déjà fait des aveux aux enquêteurs de Robert Mueller. L'ancien conseiller national à la sécurité Michael Flynn et George Papadopoulos, collaborateur durant la campagne présidentielle, ont reconnu avoir menti à propos des contacts entretenus avec les Russes pendant la campagne.