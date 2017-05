Insultes, affiches surcollées et taguées, fausses rumeurs... A quelques jours du second tour des élections présidentielles françaises, la tension est palpable au Touquet-Paris-Plage.





Ancien militant socialiste déçu, Jacques Guilbert colle des affiches pour Emmanuel Macron dans la région du Touquet depuis plusieurs mois. Grand habitué des campagnes électorales, cet Etaplois constate que la tension entre les Le Penistes, les Fillonistes et les militants du candidat d’En Marche ! est plus que palpable dans cette dernière ligne droite. En témoigne, cette affiche pro Macron collée par un élégant quinquagénaire en Tesla bleu électrique le mercredi soir à l’entrée du Touquet, taguée le lendemain à la première heure...





Une Côte d’Opale portée très à droite

Des petites bourgades perdues dans l’arrière pays boulonais en passant par le marché du Touquet jusque dans les quartiers pauvres d’Etaples - la cité portuaire et ouvrière du coin -, il connaît par cœur qui a voté quoi sur la Côte d’Opale. “Ici, les gens ont voté pour Marine Le Pen à une large majorité au premier tour, même dans des petits villages où il n’y a jamais eu de problème. A Etaples, elle a cartonné. Au Touquet, c’est Fillon très largement même si Emmanuel Macron a fait un meilleur score que prévu. Entre ces deux villes phares du coin, on a plus voté pour En Marche !”





Une consigne : “Ne plus coller des affiches seul”

Jacques Gilbert et son complice du jour Hervé Lassalle expliquent difficilement les disparités flagrantes entre les petits villages, parfois voisins. Mais constatent tous deux, au gré de leurs collages, que la tension est montée d’un cran. “Au Touquet, c’est une honte ! Nos affiches sont systématiquement décollées. Le vendredi avant-veille du premier tour, ils les avaient toutes peintes. J’ai d’ailleurs porté plainte à la police. La dernière fois que l’on a tracté sur le marché du Touquet, on s’est fait insulter, traiter de voleurs, de pourris. L’agressivité des pro-Fillon est très marquée ici.” En d’autres lieux, comme sur les hauteurs d’Etaples ou, plus loin dans le bassin minier, le ton monte si rapidement qu’on “a reçu la consigne de ne plus coller seuls”, poursuit Jacques.





Les drôles de rumeurs au club de tennis

Sentiment quasi-identique au club de tennis du Touquet, victime d’une rumeur visiblement lancé par les pro-Fillonistes de la localité. “On a dit que le club avait été fermé pendant trois heures lorsqu’Emmanuel Macron est venu jouer la dernière fois, la veille du premier tour. C’est complètement faux. Il est arrivé et a pris le temps de faire vingt photos et selfies avec tout le monde, les enfants”, tient à préciser le directeur sportif Benjamin Capelain. C’est aussi à couteaux tirés entre le député-maire du Touquet Daniel Fasquelle - pro-Fillon absolu - et Emmanuel Macron. Le premier est-il jaloux de la nouvelle coqueluche de la cité balnéaire ? Il n’attend qu’une seule chose assume Jacques Guilbert : “Connaître le nom du candidat d’En Marche pour les législatives afin de le dézinguer”.

“Lors d’une visite publique de Macron au Touquet pendant la campagne, le maire avait rassemblé quelques proches pour siffler son arrivée. On l’a appris alors on est venu en nombre et tout s’est bien passé”, embraye Hervé. “Le dimanche du premier tour, dans le bureau de vote, il s’est étonné de voir autant de monde voter pour une personne qui n’avait qu’une résidence secondaire ici. Revenu en fin de journée, on l’a entendu dire : Qu’est-ce qu’on respire mieux... Lui et Macron se connaissent. Mais il ne s’aiment pas, c’est certain.”