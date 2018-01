Des vents violents et des bourrasques de pluie ont balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, les côtes espagnoles et la France, où un skieur a été tué par la chute d'un arbre dans la station alpine du Morillon et 15 personnes blessées, dont quatre grièvement.

Le jeune homme de 21 ans décédé dans la station de Haute-Savoie serait un "vacancier" qui se trouvait sur "une piste verte au moment où plusieurs sapins y sont tombés sous l'effet d'une bourrasque brutale" et "il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures", a précisé à l'AFP Bruno Charlot, sous-préfet de Bonneville, se faisant l'écho des premiers éléments recueillis sur le terrain.

Un wagon a déraillé en Suisse

Un wagon de la compagnie ferroviaire suisse du Montreux-Oberland bernois (MOB) a déraillé mercredi à La Lenk, dans le canton suisse de Berne. Plusieurs personnes sont blessées, a indiqué la police cantonale bernoise. Les secours sont sur place, mais tous les passagers ont déjà été évacués du train. Contacté par l'agence suisse ATS, le président de commune René Müller a indiqué que le wagon avait déraillé à cause d'une violente rafale de vent. Selon lui, l'accident n'est toutefois pas très grave.





La tour Eiffel a rouvert après avoir été fermée aux visiteurs

La tour Eiffel, fermée à la visite une partie de la journée en raison de violentes bourrasques de vent, a rouvert en milieu d'après-midi mercredi, a annoncé la direction de la SETE (Société d'exploitation de la tour Eiffel).

A "la suite des dernières prévisions météorologiques faisant état d'une nette diminution de l'épisode de vent, la tour Eiffel a pu ouvrir ses portes à 15H30 dans les conditions de sécurité requises pour l'accueil du public et pour son personnel", indique un communiqué de presse.

Le "monument reste ouvert jusqu'à 23H45, l'horaire habituel, avec une dernière montée à 23H00", selon la société d'exploitation qui précise que le 3e étage reste néanmoins fermé, comme le veut l'usage dès que l'on atteint 80km/h de vent au sommet.

Le monument emblème de Paris n'avait pas été ouvert à la visite mercredi matin en raison de la tempête Eleanor, qui a balayé dans la matinée la moitié nord de la France et la région parisienne avant de se diriger vers le sud-est.

La mairie de Paris avait annoncé que les espaces verts resteraient fermés toute la journée, "en raison des prévisions de Météo France, annonçant des vents forts autour de 80 km/h pouvant atteindre ponctuellement 100 km/h" dans la matinée.





Pistes de ski fermées en Suisse

Les domaines skiables des stations des Alpes du nord étaient en grande majorité fermés mercredi à mesure que forcissait la tempête Eleanor dans les massifs montagneux, a-t-on appris auprès de Domaines skiables de France (DSF).

"Chacun gère la crise à sa façon en fonction des niveaux d'exposition. Mais il va sans dire que l'ensemble des domaines skiables des Alpes du nord sont touchés par la tempête et que les petits appareils ouverts dans la matinée en bas de station ont dû fermer", a déclaré en début d'après-midi à l'AFP Pierre Lestas, président de DSF.

Selon le président de la section Savoie, David Ponson, "des rafales en moyenne à 150 km/h et qui ont atteint jusqu'à 250 km/h aux Arcs 2000" ont été relevées. Ces "très forts vents couplés à la pluie font pas mal de dégâts sur les domaines skiables", a-t-il souligné.

"L'objectif est de mettre tout le monde en sécurité, les clients comme les personnels et de préserver le matériel. Les arbres sont chargés de neige, alourdie par la pluie", a ajouté M. Ponson. "Il vaut mieux rester devant la cheminée aujourd'hui".

Après la Haute-Savoie et la Savoie, "le vent forcit en Isère et se dirige vers les Hautes-Alpes". La préfète de ce département a lancé un appel à la prudence face à cet épisode de vents fort (90 à 120 km/h en montagne) et de risques avalancheux.

Tout le domaine skiable de Chamonix était fermé mercredi, selon Antoine Burnet, de la Compagnie du Mont-Blanc. Si le domaine des Houches/Saint-Gervais pouvait ouvrir presque les trois quarts de ses pistes, tout le secteur en altitude était fermé. A Megève, la moitié du domaine était également clos.

Avoriaz était "entièrement fermé aujourd'hui", selon l'office du tourisme qui a "enregistré des rafales à 108 km/h à 1.800 m et des pics à 144 km/h à 2.200 m".

Val d'Isère indiquait sur son site que seules six remontées sur 76 étaient ouvertes, en raison des vents violents qui balayaient le domaine, générant des dangers d'avalanche sur certains secteurs.

Les Arcs conseillent "de limiter (les) déplacements en station et sur le domaine skiable aujourd'hui".

Le vent et la pluie, qui alourdit le manteau neigeux, accroit le risque d'avalanche qui est très fort voire maximal à partir de 2.300 m sur les massifs, selon Meteo France.





Vols annulés

En raison de rafales particulièrement intenses - jusqu'à 163 km/h relevés en Suisse romande et 147 km/h dans le nord de la France - le trafic aérien a été perturbé dans plusieurs pays.

A l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, 60% des vols ont été retardés au départ entre 07H15 et 09H00 et un tiers à l'arrivée.

"Pour Paris et Roissy, il faut remonter à 2010, à la fameuse tempête Xynthia, pour avoir des valeurs aussi fortes (...) Ca fait huit ans qu'on n'a pas eu des rafales aussi fortes en Ile-de-France", a souligné Frédéric Nathan, prévisionniste au service météorologique français, Météo-France.

Au moins 252 vols ont été annulés à l'aéroport Amsterdam-Schipol, et l'ensemble des Pays-Bas était balayé par des vents atteignant les 130 km/h. Un promeneur a été blessé dans le centre de ce pays par la chute d'un arbre.

Le trafic aérien a aussi été suspendu pendant plusieurs heures aux aéroports de Bâle-Mulhouse et Strasbourg. Une vingtaine de vols ont dû être annulés à Francfort (Allemagne) et des perturbations étaient attendues à Zürich (Suisse).





Des touristes coincés à 2.000 mètres d'altitude dans un hôtel en Suisse

La tempête Eleanor continue de semer le chaos dans le canton suisse de Berne. De nombreux touristes sont astreints à un séjour de fin d'année prolongé dans un hôtel du col de la petite Scheidegg, dans l'Oberland bernois. Les plus pressés par le temps ne pourront sortir de l'hôtel qu'en empruntant un chasse-neige qui les amènera jusqu'en plaine, a précisé à l'agence suisse ATS Andreas von Almen, patron de l'Hôtel Bellevue des Alpes. Les clients de l'établissement attendent toutefois sagement le retour à la normale et l'ambiance est plutôt calme sur les lieux.

Nul ne sait quand le train de montagne se remettra à circuler.

Selon MétéoSuisse, certains vents violents atteignent entre 140 et 180 km/h dans l'arc alpin. D'après le service météo, la tempête est puissante, mais ne constitue pas un phénomène extrême du genre. Les valeurs mesurées sont régulières en montagne.