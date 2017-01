C'est une tradition dans le passage du flambeau: le président sortant et la First Lady accueillent le nouveau couple présidentiel et s'échangent un cadeau. En voyant ces images, on se disait que cette 45ème cérémonie d'investiture, finalement, ne serait pas si différente d'une autre. C'était sans compter sur Michelle Obama: alors qu'on la connait détendue en toute circonstance, elle a eu beaucoup de mal à dissimuler son malaise.







La question reste: qu'a offert Melania ?

Washington violente

Alors que les caméras du monde entier étaient tournés vers le Capitole, aux alentours de 16 heures 40, celles-ci se sont tournées vers le centre de la ville, où 400 à 500 manifestants ont fait savoir leur mécontentement de façon violente. Selon les dernières informations, 95 arrestations environ se sont cumulées durant la journée.

Dans la vidéo, on voit notamment un casseur s'en prendre à une enseigne McDonald's.