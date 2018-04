Dans un pays où le taux de criminalité est un des plus bas au monde, on a peu l'habitude de faits aussi rocambolesques. The Guardian rapporte que le cambrioleur présumé était détenu à la prison de basse sécurité de Sogn. Un centre au sein duquel les détenus disposent librement d'un accès à Internet et à leurs smartphones. Il aurait profité, selon les déclarations du chef de la police, de l'aide d'un complice pour s'échapper par une fenêtre, ce mardi.





Le fuyard a ensuite parcouru la centaine de kilomètres qui le séparait de l'aéroport de Reykjavik, avant d'embarquer sans encombres dans le même avion que la Première ministre islandaise, à destination de la Suède... les agents pénitentiaires n'ayant pas encore signalé sa disparition.





Un mandat d'arrêt international a été lancé à son encontre, mais les autorités suédoises n'ont, pour le moment, pas procédé à son arrestation.





Sindri Thor Stefansson avait été arrêté en compagnie de 10 autres personnes en février dernier dans le cadre de ce qui pourrait être le plus grand vol jamais commis en Islande. Le matériel de création de Bitcoins, dérobé lors de quatre cambriolages successifs, n'a pas encore été retrouvé.