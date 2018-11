Les vents violents et les très fortes pluies, qui ont fait au moins 20 morts cette semaine en Italie, ont aussi rasé des hectares de forêts, surtout dans le nord du pays, ont indiqué vendredi les autorités.

La région du Veneto, dans le au nord-est, a été particulièrement frappée avec des centaines d'arbres déracinés sur les versants des montagnes des Dolomites, après les vents très violents qui ont soufflé jeudi.

"C'est comme après un tremblement de terre", a déclaré le gouverneur de cette région, Luca Zaia. Quelque 160.000 personnes sont également sans électricité dans cette région.

Vendredi, deux personnes ont trouvé la mort, dont une femme âgée de 87 ans et une touriste allemande âgée de 62 ans, frappée par la foudre en Sardaigne. Ces décès portent à 18 le nombre de personnes tuées dans les intempéries depuis le début de la semaine, selon un décompte de la protection civile.

Le niveau d'alerte restait élevé vendredi dans le Veneto, alors que les météorologues s'attendent à de nouvelles pluies et vents pendant le week-end. Plus au sud, la Sicile a également souffert des inondations et plusieurs routes ont été coupées. Les écoles sont également restées fermées ainsi que de nombreux parcs.

La protection civile italienne a qualifié cette vague de mauvais temps de "l'une des situations météorologiques les plus complexes de ces 60 dernières années".

Venise a ainsi subi lundi l'une des pires montées des eaux de son histoire récente avec des rafales de vents atteignant les 180 km/h.