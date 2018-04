La tentation de l'endoctrinement

Jawad Bendaoud vit en région parisienne et semble comme un lion en cage dans un petit six mètres carrés. Il ne cesse de répéter qu'il ne connaissait pas Abdelhamid Abaaoud, l'un des terroristes de Daech qui a participé à la logistique des attentats de Paris en 2015., a déclaré le trentenaire au quotidien français., a-t-il ajouté.Après sa relaxe, Jawad Bendaoud s'installe à Barcarès, en Pyrénées-Orientale, avec sa compagne et son fils. C'est sur la plage qu'il accorde une interview àdans laquelle il s'excuse. Les habitants de Barcarès reconnaissent alors les lieux et manifestent leur mécontentement et leur hostilité. Jawad Bendaoud est obligé de déguerpir.S'il est la cible d'insultes, du mépris et de menaces de mort, Jawad est aussi une "bête de foire". Selfies, offres d'emplois douteuses, voire même rencards: ce genre de demandes se comptent par centaines pour le trentenaire. Une jeune fille de 16 ans désire devenir sa femme sans jamais l'avoir rencontré et des escort girls proposent leurs services contre un peu de pub sur Internet.Lorsqu'il était en prison, Jawad Bendaoud a été placé dans la cellule voisin de Reda Kriket, l'un des terroristes les plus dangereux du pays.Aujourd'hui, Jawad Bendaoud envisage de publier une biographie, pour laquelle il cherche une plume:. Parce que Jawad, surnommé "K2", en référence au personnage fourbe du film Banlieue 13, a le sens du business., a-t-il lancé au journaliste de Libération après l'interview.