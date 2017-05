L'émission de télévision Quotidien y avait envoyé un journaliste, Azzeddine Ahmed Chaouch. Au cours de son reportage, il rencontre un homme tenant un drapeau qui l'intrigue. "C'est le drapeau de la dissidence française, un groupe nationaliste, fasciste et populiste", lui répond l'homme qui tient le drapeau. "Vous êtes beaucoup en France ?", lui demande alors le journaliste. "Des fascistes ? On est beaucoup et on ne se montre pas."

Azzeddine Ahmed Chaouch interroge alors l'homme au drapeau sur son idéal de société. "Mon idéal, c'est une France chrétienne, désislamisée et virer les étrangers qui ne travaillent pas et qui ne sont pas assimilés. Moi, je suis contre le métissage qui ne soit pas européen. Si c'est un Italien ou un Russe qui se mélange avec un Français, ça me pose aucun problème." Le journaliste lui demande alors d'où il vient, car il distingue un ton de peau bronzé. "Je suis 100% pur européen. Je suis Allemand, Autrichien, Albanais, Polonais, Italien, Roumain et Français avant tout. Moi, je suis pas un négro, ni un bougnoule. Ah sinon, on ne serait pas ici, hein ! "

Azzeddine Ahmed Chaouch tique au moment où son interlocuteur dit "bougnoule". "Bah, c'est votre nom", reprend celui-ci. "T'as des origines ?" "Je suis d'origine algérienne", lui répond le journaliste. "Est-ce que tu te sens Français ?" demande alors l'homme au drapeau. "Donc la question c'est, puisque j'ai des origines algériennes, est-ce que vous me considérez comme un bougnoule ?" L'homme au drapeau lui répond sans hésitation : "Pour moi, oui, je vous considère comme un bougnoule. Pour moi, tout ce qui est arabe, même africain, je considère comme bougnoule."