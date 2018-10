Jean-Luc Mélenchon ne cesse de faire parler de lui. Mais cette fois, rien de politique, il s'agit d'une affaire de coeur.

Selon le site Mediapart, le patron de la France Insoumise entretiendrait une relation avec sa conseillère en communication, Sophia Chikirou, également présidente de la société Mediascop. "Le patron de La France insoumise et la communicante entretiennent en réalité de longue date, selon nos informations, une relation extra-professionnelle, explique Mediapart, celle-ci pourrait relever de la seule vie privée des deux intéressés mais prend désormais, à la lueur des investigations judiciaires, une dimension d'intérêt général".

Pour rappel, Jean-Luc Mélenchon fait l'objet d'une enquête au sujet de ses comptes de campagne. Sophia Chikirou a d'ailleurs été entendue par la police récemment.

Le gauchiste a dénoncé samedi une violation par Mediapart du secret de l'enquête sur ses comptes de campagne, suite à la publication d'un article revenant sur les perquisitions au domicile du leader de LFI, chez ses collaborateurs et au siège du parti.

"Un site en ligne vient de publier des informations couvertes par le secret de l'enquête, protégées et intimes, tandis qu'il est indiqué que rien n'est encore transmis au pouvoir judiciaire et qu'aucun indice grave est concordant n'est constaté pour poursuivre cette affaire", écrit dans un communiqué Me Mathieu Davy, l'avocat de l'ancien candidat à la présidentielle.