Jean-Luc Mélenchon est visé par une perquisition à son domicile dans le cadre de deux enquêtes préliminaires. Il clame son indignation sur les réseaux sociaux, en direct.

Le domicile de Jean-Luc Mélenchon faisait l'objet d'une perquisition mardi matin dans le cadre de deux enquêtes préliminaires, selon plusieurs médias français. Plusieurs proches du leader de la France insoumise (LFI) étaient également perquisitionnés dans ce contexte. L'information a été révélée par l'homme politique sur sa page Facebook.

La première enquête concerne des soupçons d'emplois fictifs d'attachés parlementaires au Parlement européen. Visant d'abord le Front national, cette enquête avait été élargie en juillet 2017 à quatre anciens assistants parlementaires européens de Jean-Luc Mélenchon. La seconde enquête préliminaire, ouverte en mai 2018, porte sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2017 et des soupçons d'irrégularités.

Le siège du parti aussi perquisitionné

Des perquisitions ont eu lieu mardi matin au siège de La France insoumise, du Parti de gauche, chez Jean-Luc Mélenchon et chez d'anciens assistants du député LFI, a fait savoir La France insoumise mardi.

LFI a dénoncé un "coup de force politique, policier et judiciaire contre Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise", et une "attaque sur la base d'éléments fantaisistes". Le parquet de Paris a déclenché deux enquêtes, l'une sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, l'autre sur de présumés emplois fictifs au Parlement européen.