Le premier juge d'instruction de cette retentissante affaire s'est suicidé ce mardi.

"Rebondissement dans l'affaire Gregory". Encore un, serait-on tenté d'écrire. Sauf que cette fois, pas de nouvelle étude graphologique, de billet griffonné à la sortie d'une église ou de nouvelle inculpation. Mais une mort. Une de plus dans cette affaire, sans doute la plus médiatique de l'histoire judiciaire française.

Cette mort, c'est celle de Jean-Michel Lambert, celui que la presse avait surnommé "Le Petit juge", lorsqu'à trente-deux ans seulement, le magistrat des Vosges se voyait confier un dossier qui n'est toujours pas refermé, plus de trente ans après la découverte du corps de Gregory Villemin, ligoté dans les eaux de la Vologne.

Selon les premières constatations, M. Lambert se serait suicidé par asphyxie. C'est sa voisine qui aurait découvert son corps dans son bureau du Mans, la tête recouverte d'un sac plastique noué avec un foulard. l'homme s'était par le passé décrit comme "bouffé, meurtri, marqué à vie" par l'affaire Gregory. "J'avais des accès de boulimie, je voyais se profiler une dépression", expliquait-il.

Récemment, le juge Lambert, alors déjà à la retraite, s'était également confié devant les caméras de France Télévisions. "On a cherché à faire de moi le bouc émissaire", dit celui qui avait déjà expliqué avoir été "débordé, avec des centaines de dossiers à traiter" à l'époque. "J'assume certaines erreurs de procédure, mais j'aurais aimé que tous en fassent autant et ce ne fut pas le cas."

Longtemps la presse et l'opinion populaire s'en prirent au magistrat instructeur, pour ses erreurs lors du "ficelage" du dossier, notamment sur le "cas" Bernard Laroche, écroué, puis relâché avant d'être tué par Jean-Pierre Villemin, le père de Gregory. "Il faut bien comprendre une chose. J'aurais été, entre guillemets le plus heureux des hommes, si l'on avait réuni suffisamment d'indices graves et concordants de culpabilité comme on disait alors, pour renvoyer Bernard Laroche devant la cour d'assises. Mais à chaque fois que je procédais à une vérification, l'élément en question disparaissait."

Quel que soit son bilan, le mystère reste épais sur le meurtre du petit Vosgien de quatre ans à peine.