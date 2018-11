Jessy W. a nié, mercredi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, avoir séquestré et violé deux jeunes filles avec qui il avait entretenu des relations, en 2016 et 2017. Il n’a par contre pas contesté les avoir frappées à de nombreuses reprises. "Je suis agressif", a déclaré aux juges l’homme de 21 ans.

Jessy W. est soupçonné d’avoir séquestré une jeune femme dans une cave à Evere pendant plusieurs mois en 2016 et pour l’avoir battue et violée.

Il est également poursuivi pour des faits similaires commis sur une autre jeune femme en 2017. "J’ai fait la connaissance de L. P. dans un café, via une amie. Elle était dans un centre où elle était battue et insultée par les éducateurs. Elle n’a plus voulu retourner là-bas et a voulu rester avec moi", s’est expliqué le prévenu.

La jeune fille, mineure, avait été découverte dans la cave de l’immeuble où vivait la sœur de Jessy W., à Evere, le 10 décembre 2016. Elle y avait vécu pendant deux mois et demi, avec juste un matelas et une couverture. Elle était sous-alimentée et avait été violée et frappée chaque jour de sa détention par le prévenu.

Très froid

La victime avait raconté qu’il faisait très froid dans la cave et qu’elle n’avait qu’un seau d’eau pour se laver. Jessy W., qui avait été condamné à une peine de quatre ans de prison avec sursis probatoire par la cour d’appel de Mons pour des faits similaires, était en liberté conditionnelle. Il avait notamment l’obligation de suivre des cours pour apprendre à gérer sa violence. Ce qu’il faisait, tout en séquestrant L. P. dans une cave…

"J’ai essayé de la protéger. J’ai essayé de faire mon possible mais je reconnais que je lui ai donné des coups. Je vous dis, j’ai un problème avec ça. Je suis agressif", a-t-il encore déclaré.

Enfermée

Jessy W. est également prévenu pour avoir séquestré, violé et frappé une autre jeune femme, D. F., quelques semaines plus tard, alors qu’il venait d’être de nouveau libéré sous conditions pour les faits de 2016.

"Ma cliente a débuté une relation avec le prévenu en décembre 2016. Puis, il a été incarcéré et elle est allée le voir chaque jour à la prison. Une fois libéré, en mai 2017, elle a emménagé avec lui chez le père de celui-ci, à Aiseau-Presles. Au début, tout se passait bien. Puis le calvaire a commencé. Il y a eu des coups, de plus en plus violents. Jessy W. frappait ma cliente avec un tournevis à travers les barreaux des escaliers lorsqu’elle montait à l’étage, il la frappait avec des pinces et il lui a même lancé un lapin dans le visage. Ma cliente affirme que Jessy W. martyrisait aussi les animaux domestiques qu’il avait, a exposé l’avocate de D. F. Quand elle était seule dans l’habitation d’Aiseau-Presles, par ailleurs totalement insalubre, il l’enfermait à clé."

D’autres ex-petites amies du prévenu ont raconté qu’il retirait les poignées des portes lorsqu’il s’absentait, les laissant seules.

Le procès se poursuivra le 7 novembre prochain avec le réquisitoire.