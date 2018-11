S'agirait-il d'une réponse parfaite à la dernière frasque de Donald Trump? Dans une vidéo, le Premier ministre canadien rend hommage à des soldats tués et blessés à Dieppe, dans ce qui fut la bataille la plus sanglante de la WWII pour le Canada, sous la pluie tombante. Un curieux écho au comportement fortement critiqué du président Trump ce samedi 10 novembre, lorsqu'il a refusé de se rendre au cimetière américain de Bois Belleau, dans l'Aisne-Marne, à cause de la pluie.

© AP



Justin Trudeau dit ceci, tout en écartant le parapluie qui le protégeait jusque là: "Tandis que nous sommes assis ici sous la pluie, en se disant à quel point ces minutes vont être inconfortables pour nous, comme nos costumes, nos cheveux et nos chaussures vont être mouillés, je pense qu'il serait plus approprié que nous nous souvenions que ce jour-là, à Dieppe, il ne pleuvait pas de la pluie, mais des balles."

Pourtant présentée comme une "leçon de Trudeau à Donald Trump" sur les réseaux sociaux et dans certains médias, il n'en est cependant pas question à proprement parler. En effet, cette vidéo date du mois d'août 2017, et a été capturée à Ottawa, au Canada.

Le caractère intemporel du message prononcé par le Premier ministre canadien pourrait malgré tout servir d'exemple à son homologue américain. L'annulation de la visite du cimetière américain était en effet chargée de symbolique et a fortement choqué l'opinion publique américaine.

Mais plutôt que de comprendre la portée de son geste, Donald Trump a préféré se justifier sur Twitter. "Au fait, quand l'hélicoptère ne pouvait voler jusqu'au cimetière en France à cause du manque de visibilité, j'ai suggéré d'y aller en voiture. Les services secrets ont refusé, arguant que nous étions trop loin de l'aéroport (...)", a-t-il écrit, avant de compléter qu'il était bien présent le lendemain au cimetière américain de Suresnes, "sous la pluie battante".

Et de crier aux "Fake news" aussitôt, comme à son habitude.