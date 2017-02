Lors du cambriolage, en octobre dernier, la bimbo Kim Kardashian avait été ligotée dans sa chambre d'hôtel, à Paris. Avec les images apportées par les journalistes de TF1, on découvre les visages et les surnoms des membres du commando qui a braqué l'Américaine. On y voit également les liens avec lesquels la compagne de Kanye West a été ligotée.













Enfin, on en apprend plus sur l'enquête en elle-même. Grâce à des images de caméras de surveillance, on découvre qu'un braqueur a perdu une partie du butin dans le caniveau, que les escrocs se parlaient via messages codés mais se retrouvaient toujours au même café parisien pour débriefer leurs "coups" et qu'une grande partie des bijoux ont été écoulés à Anvers, la ville des diamantaires.