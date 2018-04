Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a annoncé qu'il allait cesser les tests nucléaires et de lancement de missiles intercontinentaux et qu'il allait fermer le site d'essais nucléaires, a rapporté l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

"A partir du 21 avril, la Corée du Nord va cesser ses essais nucléaires et les lancements de missiles balistiques intercontinentaux", écrit KCNA, citée dans un premier temps par l'agence sud-coréenne Yonhap.

"Le nord va fermer un site d'essais nucléaires dans le nord du pays afin de prouver son engagement à suspendre les essais nucléaires", a ajouté KCNA, citant le dirigeant nord-coréen.

Cette annonce spectaculaire intervient moins d'une semaine avant le sommet prévu entre Pyongyang et Séoul qui préfigure un sommet historique qui devrait avoir lieu entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, en principe début juin.

"Comme le caractère opérationnel des armes nucléaires a été vérifié, il n'est plus nécessaire pour nous de mener des essais nucléaires ou de lancer de missiles à moyenne et longue portée ou ICBM" (missiles balistiques intercontinentaux, ndlr), a dit Kim Jong Un lors d'une réunion du Comité central de son parti unique au pouvoir en Corée du Nord.

"Le site d'essais nucléaires du nord a rempli sa mission", a-t-il ajouté.

Sous la direction de Kim Jong Un, Pyongyang a fait des progrès rapides dans son programmes d'armements, objet de multiples sanctions aggravées de la part notamment du Conseil de sécurité de l'ONU, des Etats-Unis, de l'Union européenne et de la Corée du Sud.

L'année dernière, la Corée du Nord a mené son sixième essai nucléaire, le plus puissant en date, et lancé des missiles capables de toucher le territoire des Etats-Unis.

L'annonce de Pyongyang, un "progrès significatif" vers la dénucléarisation, selon Séoul

La Corée du sud s'est félicitée samedi de la décision de Kim Jong Un, le dirigeant du Nord, de mettre fin aux essais nucléaires et ballistiques. "La décision de la Corée du nord représente un progrès significatif pour la dénucléarisation de la Péninsule coréenne, que le monde attend", a déclaré la présidence sud-coréenne dans un communiqué, saluant "l'environnement très positif pour les sommets à venir entre les deux Corées et entre la Corée du nord et les Etats-Unis", que la décision de Pyongyang "va créer".