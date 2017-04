Si les premiers résultats officiels n’ont été communiqués que sur le coup de 20 h en France, la fête avait commencé bien avant au sein de l’Espace François Mitterrand, à Hénin Beaumont, où le Front national avait établi son quartier général. En effet, les sympathisants de Marine Le Pen avaient bien compris que leur candidate allait imiter son père Jean-Marie qui, quinze ans plus tôt, s’était qualifié pour le second tour de l’élection présidentielle française.

Si les sondages avaient longtemps placé la candidate du Front national en tête du premier tour, elle finira pourtant deuxième, derrière Emmanuel Macron. Cela n’aura en tout cas pas empêché les électeurs du FN à voir leur candidate présidente de la République le 7 mai prochain. "Nous restons confiants", explique Patrick, qui s’est déplacé au sein du QG du FN en famille, avec sa femme et ses enfants.

"Les gens ne sont pas des moutons. Il est certain que les autres candidats vont appeler à voter contre Marine Le Pen et non pour Emmanuel Macron mais cela ne va cette fois pas fonctionner. Les Français qui ont voté pour Fillon ou pour Mélenchon vont avoir du mal à choisir entre Le Pen et Macron. L’abstention risque donc d’être assez élevée et cela peut faire gagner Marine Le Pen."

Même son de cloche de la part d’un autre militant, qui réalisait la victoire de sa candidate. "Tout au long de la campagne électorale, les sondages nous ont annoncés au second tour mais vu l’élection de Trump ou encore vu le Brexit, j’émettais quelques réserves. Nous y sommes aujourd’hui et le combat est encore à venir. Nous ne devons rien lâcher, nous sommes dans la dernière ligne droite et nous devons absolument y croire."

Si l’ambiance était survoltée et optimiste au sein de l’Espace François Mitterrand, les réactions étaient assez mitigées au sein du centre-ville d’Hénin Beaumont. Les électeurs étaient d’ailleurs assez peu à s’être rassemblés dans la rue ou au sein des cafés.

"Personnellement, je m’attendais à ce résultat", expliquait un client d’un bar festival du centre d’Hénin Beaumont. "Je ne vais pas mentir, j’irai voter pour le second tour mais je ne sais pas encore dire pour qui. Je n’avais voté ni pour l’un ni pour l’autre. L’espace François Mitterrand est bondé de militants visiblement, mais je ne crois pas qu’ils soient majoritairement issus d’Hénin Beaumont. Si le maire FN, Steve Briois, fait du très bon travail ici, rien ne permet de dire que cela pourra être la même chose pour Marine Le Pen à l’échelon national, voire international."

Les réactions étaient donc assez mesurées. Si quelques heurts ont éclaté à Paris entre antis et partisans du Front national, Hénin Beaumont aura été préservée. Il faut dire que le QG du FN aura été particulièrement surveillé par les forces de l’ordre vu l’actualité et les menaces qui régnaient sur ces élections.