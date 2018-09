Les bénéfices serviront à financer la rénovation du Palais. Un t-shirt barré du célèbre "Poudre de perlimpinpin" lancé à Marine Le Pen en plein débat présidentiel y est, tout de même, vendu 55 €...

La boutique officielle de l'Elysée a été lancée, vendredi veille des journées du patrimoine, en proposant une gamme d'une cinquantaine de produits dérivés "made in France" et évocateurs de la présidence d'Emmanuel Macron. Les bénéfices de la boutique serviront à financer des travaux de rénovation du Palais de l'Elysée. Le public peut y trouver une gamme variée de produits tels que des t-shirts estampillés "présidence de la république", "première dame", "poudre de perlimpinpin", "croquignolesque" (55 euros), mais aussi des mugs à l'effigie du président, des drapeaux ou une montre tricolore fabriquée par Lip (169 euros). Les plus fortunés pourront s'acheter un bracelet "liberté" en or 14 carats pour 250 euros.Les bénéfices serviront à financer la rénovation du Palais. Un t-shirt barré du célèbre "Poudre de perlimpinpin" lancé à Marine Le Pen en plein débat présidentiel y est, tout de même, vendu 55 €...

Selon le site de la boutique, tous les produits dérivés sont fabriqués en France.

Le Palais de l'Elysée a été construit en 1720 et il est le lieu de résidence du président français. Environ 800 personnes y sont affectées.