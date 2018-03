"L'Enfer où les âmes des pécheurs doivent souffrir pour l'éternité n'existe pas", a expliqué le pape François dans une interview donnée au journal italien La Repubblica à l'occasion du Jeudi Saint.



Après la mort, les âmes qui se repentent reçoivent le pardon divin et sont admises au Paradis. "Mais les âmes qui ne se repentent pas et qui ne peuvent donc recevoir de pardon disparaissent", poursuit le Pape. "L'Enfer n'existe pas, ce qui existe, en revanche, c'est la disparition des âmes pécheresses."

Le Pape était interviewé par le journaliste italien Eugenio Scalfari qui bien qu'athée peut se prévaloir de pouvoir accéder au souverain pontife et a souvent écrit sur la foi et la religion. La véracité des citations qu'il attribue au Pape a parfois été remise en cause par le passé car le journaliste de 93 ans a reconnu ne jamais utiliser d'enregistreur lors ses interviews.

Le Vatican ne s'est cependant jamais plaint du travail d'Eugenio Scalfari et le Pape a continué à lui accorder des entretiens.