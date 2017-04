Des Néerlandais nés d'une fécondation in vitro ont réclamé mardi un test ADN sur l'ancien directeur d'une banque de sperme récemment décédé, qui pourrait être leur père biologique.

Parents et enfants accusent ce médecin spécialiste décédé début avril d'avoir lui-même donné son sperme ainsi que de négligence et d'abus au sein de son centre médical, indique dans un communiqué l'organisation de défense des droits de l'enfant Defence for Children, qui les représente avec l'association Donorkind et un avocat.

Jan Karbaat, ancien directeur de cette clinique située près de Rotterdam, pourrait ainsi être le père biologique de 60 enfants nés de fécondation in vitro, rapporte la radio-télévision publique néerlandaise NOS. Il aurait également truqué les données, dépistages et descriptions des donneurs de sperme et dépassé le nombre maximum convenu de six enfants par donneur.

D'après la Convention internationale des droits de l'enfant, chaque enfant a le droit de connaître ses parents, rappelle Defence for Children.

Une audience est prévue mi-mai dans le cadre d'un processus juridique entamé avant le décès du médecin en vue d'obtenir son ADN. L'affaire est suspendue dans l'espoir d'un geste de sa famille.