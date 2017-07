L’historien, écrivain, homme politique et membre de l’Académie française Max Gallo est décédé mercredi à l’âge de 85 ans.

Il souffrait de la maladie de Parkinson. Né à Nice le 9 janvier 1932, Max Gallo a connu le succès grâce à ses romans-histoire dont La baie des anges (1976) et la série La machinerie humaine (à partir de 1992). En 1971, il collabore au livre autobiographique de Martin Gray, Au nom de tous les miens, une histoire romancée d’un rescapé du camp de Treblinka. Élu député socialiste en 1981, il est entré au gouvernement en 1983 comme secrétaire d’État et porte-parole du gouvernement. Max Gallo était entré à l’Académie française en 2008 au fauteuil de Jean François Revel. On lui doit de très nombreux ouvrages sur la Révolution française, Napoléon, De Gaulle et les deux guerres mondiales.