Un homme armé d'un couteau de cuisine a poignardé mercredi 11 élèves dans une école maternelle en Chine, faisant trois blessés graves, dernière d'une série d'attaques similaires dans le pays.

L'agresseur, placé en détention, a fait irruption en milieu d'après-midi dans cet établissement scolaire de Pingxiang, dans la région autonome du Guangxi (sud), a rapporté l'agence Chine nouvelle, qui cite la police locale.

Le suspect a assuré s'être rendu à l'école pour y récupérer son fils, selon la même source.

L'homme aurait escaladé un mur d'enceinte pour s'introduire dans l'établissement, a indiqué la télévision publique CCTV sur un réseau social, en précisant qu'une enquête est en cours.

Ce type d'attaque au couteau n'est pas rare en Chine. En février, un assaillant avait blessé 10 enfants dans une cour d'école à Haikou (sud) avant de se suicider. En 2014, un homme muni d'un couteau avait tué trois élèves et un enseignant et blessé plusieurs autres dans une école primaire qui avait refusé d'inscrire sa fille. L'année précédente, un homme avait tué deux proches avant de poignarder 11 personnes, dont six enfants, devant un établissement scolaire de Shanghai.

Ces attaques ont poussé les autorités à renforcer la sécurité aux abords des écoles et entraîné plusieurs appels à mener des études sur les motivations de ces actes.

Le nombre des crimes violents augmente en Chine, où le développement économique a creusé le fossé entre riches et pauvres et exacerbe les frustrations.