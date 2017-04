Depuis la désignation des deux finalistes à l'élection présidentielle française, l'Hexagone est déstabilisé, déchiré, en tout cas secoué. Car quatre candidats sont arrivés dans un mouchoir de poche.

Des 24 % de Macron au 19 et des poussières de Mélenchon, la différence n'est pas énorme dans les suffrages alors que les programmes sont aux antipodes. Cela a débouché sur des crises dans les familles politiques dites traditionnelles comme les Républicains et le PS mais aussi sur une crise plus personnelle chez Jean-Luc Mélenchon.

(...)

Découvrez la suite de cette humeur dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.