Les pompiers sont intervenus un millier de fois mardi dans toute l'Italie pour lutter contre des incendies, souvent des feux de broussailles mais parfois aussi des foyers très menaçants comme sur les pentes du Vésuve près de Naples.

Les situations les plus critiques en fin de journée concernaient des localités situées à proximité de ce volcan. Des cendres ont atteint dans la journée une section d'autoroute. Les pompiers ont dû beaucoup intervenir comme la veille en Sicile, où règnent de fortes chaleurs estivales et où de nombreuses routes ont été bloquées.

Ils sont aussi intervenus dans d'autres régions du sud de l'Italie, comme les Pouilles et la Calabre, ainsi dans dans la région de Rome et dans les Abruzzes. A Messine en Calabre, ville encerclée par les feux qui avait dû procéder à des évacuations d'habitations lundi, les flammes ont notamment dévasté 2.000 hectares de champs d'oliviers et de vignes.