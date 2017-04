"Rien n’est fait", a assuré le président François Hollande, en déplacement à Laval, alors que tous les sondages prédisent une nette victoire d’Emmanuel Macron face à Marine Le Pen.

Mais voilà, une élection n’est jamais gagnée d’avance, même si l’ancien ministre de l’Economie a sérieusement donné l’impression qu’il se voyait déjà à l’Elysée.

En soi, rien de bien grave. Il y a quand même eu de petites maladresses.

C’est un discours, dimanche soir, qui donne l’impression que c’est déjà dans la poche. C’est un repas, à La Rotonde, qui rappelle le dîner au Fouquet’s de Nicolas Sarkozy le soir de sa victoire en 2007. C’est encore ces signes de la main adressés par la vitre de sa voiture, rappel cette fois d’un Jacques Chirac traversant les rues de Paris, là encore, au soir de sa victoire, en 1995.

Des maladresses, mais aussi une campagne en retrait depuis dimanche soir, alors que son adversaire frontiste se démultiplie pour être et rester au centre de l’attention médiatique. "Chacun doit avoir en tête, y compris les principaux intéressés, que ce n’est pas encore fait, que Mme Le Pen n’est pas encore battue", a ainsi tonné Michel Sapin, qui a succédé à Emmanuel Macron au ministère de l’Economie.

Le leader d’En Marche doit toutefois mettre le nez dehors ce mercredi, en se rendant dans deux régions où le Front National a brillé dimanche.

Le FN, lui, mène campagne. Marine Le Pen s’est rendue au marché matinal de Rungis, rendant hommage à la France qui se lève tôt, la France qui travaille dur.

Surtout , elle tente de séduire les électeurs des candidats battus dimanche dernier. Elle a ainsi évoqué la "trahison" du candidat de droite François Fillon, qui a appelé à voter pour Macron. Si les électeurs les plus à droite de François Fillon devraient rejoindre Marine Le Pen pour le second tour, la candidate FN doit aussi aller chercher les électeurs tentés par l’abstention ou assez tièdes face à un report des voix sur sa personne.

L’opération séduction est aussi menée à l’égard des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Florian Philippot, vice-président, a, par exemple, évoqué la volonté du FN de combattre "le poids de la finance", un argument qui fait écho à "l’e xtrême marché" de Jean-Luc Mélenchon pour qualifier Emmanuel Macron, accusé d’être très proche de la haute finance.

L’enjeu du 7 mai n’est pas seulement la victoire pour Emmanuel Macron. Il doit aussi veiller à obtenir le score le plus élevé possible face à une Marine Le Pen dont chaque voix confortera sa posture de chef de l’opposition, alors que les socialistes, les Républicains et même la France insoumise sont pour le moins déboussolés depuis dimanche soir..