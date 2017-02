Après la Jordanie et les Pays-Bas, la campagne militaire belge en Irak et en Syrie est la moins transparente parmi tous les pays de coalition internationale dirigée par les Etats-Unis contre le groupe djihadiste Etat islamique, a affirmé lundi l'ONG Airwars, qui compare la manière de communiquer sur cette guerre aérienne par les différents pays.

"En raison du manque d'information publique sur les opérations belges, il est actuellement impossible de vérifier si la force aérienne belge est responsable de la mort de civils dans ces deux pays", a indiqué le collectif de recherche Airwars dans un rapport présenté lundi à Bruxelles.

La recherche d'Airwars a examiné les méthodes utilisées par la coalition anti-EI (alias Daech, selon son acronyme arabe) pour évaluer les soi-disants "dommages collatéraux" commis par les avions engagés contre les djihadistes en Irak et en Syrie.

Selon Airwars, "tous les membres de la coalition connaissent des lacunes systématiques en ce qui concerne l'évaluation des possibles victimes civiles".

L'ONG qualifie le processus d'évaluation d'"opaque" pour les treize membres de la coalition, qui n'utilisent pas de règles ou de procédures communes. A l'exception des Etats-Unis, aucun pays n'a admis avoir tué des civils au cours de trois dernières années.

Le rapport évoque aussi spécifiquement la transparence et la responsabilité individuelle de chaque membre de la coalition, qui a permis de déceler de grandes différences.

"La Belgique est presque au bas du tableau de la transparence, la Jordanie et les Pays-Bas font pire. Arabie Saoudite et la Turquie, par exemple, fournissent plus d'informations que la Belgique sur l'action militaire en Syrie et en Irak", a souligné Airwars.

Interrogé par l'agence Belga, le ministère de la Défense a dit "prendre acte" du rapport d'Airwars.

"Nous sommes transparents là où il le faut: au sein de la commission de suivi (de la Chambre) sur les opérations à l'étranger. En tant que ministre de la Défense, j'y fournis au moins une fois par mois des explications sur nos opérations", a indiqué le responsable du département, Steven Vandeput, cité par sa porte-parole.





Attentats à Bruxelles: aucun jeune parti en Syrie n'a étudié chez nous, affirme le Centre islamique

Le Centre islamique et culturel de Belgique (CICB) a contesté lundi les accusations de propagation d'un islam radical dont il est la cible. "Des jeunes partis en Syrie, pas un seul n'a étudié chez nous", a déclaré l'imam Galaye N'Diaye devant la commission d'enquête parlementaire sur les attentats terroristes du 22 mars. L'islam enseigné à la Grande Mosquée du Cinquantenaire, gérée par le CICB, est celui du "juste milieu". "L'islam (enseigné) n'est pas qualifié de wahhabite (courant rigoriste dominant en Arabie saoudite) ou de salafiste. Nous sommes des musulmans vivant en Belgique, en Europe et connaissant bien le contexte occidental", a souligné M. N'Diaye.

A entendre l'imam, le CICB veille même à lutter contre le radicalisme. Il reçoit parfois des parents inquiets du comportement de leur enfant. "Quand les enfants s'inscrivent chez nous, ils n'ont plus ces idées de rejet de la société", a-t-il ajouté.

Bon nombre de questions se posent depuis plusieurs mois sur le financement du centre par l'Arabie saoudite. Le CICB dépend de la Ligue islamique mondiale, fondée à l'initiative d'un prince saoudien et dont les liens, y compris financiers, avec le royaume sont étroits. Le secrétaire général de la Ligue est d'ailleurs l'ancien ministre saoudien de la Justice. L'imam de la Grande Mosquée s'est toutefois défendu de toute ingérence du royaume.

"On n'est pas en rapport avec l'Arabie saoudite mais avec la Ligue islamique mondiale. Nous ne sommes pas liés à un Etat. Nous n'avons aucune directive ou instruction qui vienne de là-bas. Nous ne recevons pas d'instruction pour diffuser un islam wahhabite", a affirmé M. N'Diaye, dont la formation est passée par l'Egypte et l'Université de Liège, et non par l'Arabie.

Plusieurs membres du comité exécutif sont néanmoins domiciliés dans le royaume saoudien et le président est l'ambassadeur d'Arabie à Bruxelles. "Ce n'est pas une bonne idée", a reconnu M. N'Diaye. L'imam s'est montré demandeur d'un débat sur ce genre de questions mais regrette que son institution ne soit guère sollicitée. "Les politiques ne veulent pas venir chez nous. Ils ne veulent pas être vus chez nous, pour des raisons que j'ignore".

L'administrateur-général de la Sûreté de l'Etat, Jaak Raes, avait indiqué le mois passé que le CICB octroyait des bourses à des personnes qui souhaitaient étudier en Arabie saoudite. L'imam a contesté cette information: le centre n'accorde pas de bourse d'étude et si une personne se présente à lui pour se rendre en Arabie, il est renvoyé vers l'ambassade.

La question du financement du CICB n'a pu être réellement élucidée. L'imam qui le représentait lundi n'est pas l'imam principal de la Grande Mosquée et ne siège pas dans le bureau exécutif. Il a confié son ignorance des questions financières et comptables. La commission adressera une série de demandes au Centre à ce sujet.