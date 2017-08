La Chine, principal allié de la Corée du Nord, a appelé dimanche Pyongyang à prendre une "décision intelligente" après le durcissement par l'ONU des sanctions contre le régime nord-coréen.

"Il serait bénéfique pour la Corée du Nord de prendre une décision bonne et intelligente", a déclaré à la presse le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, selon la traduction de ses propos. Il venait de s'entretenir des sanctions de l'ONU avec son homologue nord-coréen Ri Hong-Yo avant un forum sur la sécurité régionale à Manille.

Nouvelle riposte aux programmes balistique et nucléaire nord-coréens, le conseil de sécurité de l'ONU a adopté samedi à l'unanimité une résolution qui représente un certain succès pour les Etats-Unis.

Si la résolution est respectée, Pyongyang sera privé d'un milliard de dollars de recettes annuelles. Le texte a pour objectif de pousser Pyongyang à la négociation après ses tirs de missiles balistiques intercontinentaux en juillet.

Le ministre chinois a réitéré que la seule façon de résoudre la crise était par le dialogue, alors que Washington n'a pas exclu une action militaire contre le régime de Kim Jong-Un.

M. Wang a appelé à la reprise des "pourparlers à six" (Chine, Etats-Unis, Russie, Japon et les deux Corée) visant à réfréner les ambitions nucléaires de Pyongyang et qui sont au point mort depuis des années.