"La circulation a été rétablie sur une voie à Antoing. Les trains passent maintenant au compte-goutte", a indiqué vendredi un porte-parole d'Infrabel, après l'interruption du trafic des TGV vers 13h20 en raison d'un incendie dans la motrice d'un Thalys.

Le train, qui reliait Bruxelles et Paris, a dû s'arrêter à hauteur d'Antoing, près de Tournai, et est toujours immobilisé sur l'autre voie. Les quelque 130 passagers, restés coincés plusieurs heures dans le Thalys, doivent être débarqués à la gare la plus proche, à Wannehain.

Pour l'heure, "on ignore quand la circulation pourra reprendre normalement", ajoute le porte-parole d'Infrabel.

Plusieurs trains Thalys et Eurostar sont par conséquent annulés ou accusent des retards importants.