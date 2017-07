Monde La Dernière Humeur par Alexis Carantonis.

Ah, c’est sûr qu’il n’ Instagramme pas autant que Kev Adams. Que son plan com est largement moins bichonné que celui de Gad Elmaleh. Pourtant, dans une imméritée discrétion, un immense nom de l’humour francophone vient d’être contraint à dire au revoir à la scène. François Rollin, alias le Professeur Rollin himself . "Forcé, j’arrête, je jette l’éponge" , a-t-il glissé, lucide et calme, à nos confrères du Monde . "J’ai des compliments, mais que voulez-vous, ça ne se vend pas…" Terribles et très justes mots, posés par l’un des meilleurs manieurs d’entre eux du milieu.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.