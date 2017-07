Monde Tel n'était pourtant pas le but premier des scientifiques. Le 8 mars 2014 disparaissait un Boeing 777 volant sous le drapeau de la Malaysia Airlines. L'avion reliait Kuala Lumpur à Pékin. Trois ans plus tard, 239 personnes sont toujours portées disparues.

Dès l'annonce de la disparition de l'appareil, les autorités ont lancé des recherches maritimes et aériennes. Au bout de plusieurs semaines de recherches désespérées, les efforts se sont amenuisés. Tous, sauf ceux de chercheurs australiens de Geoscience Australia, sollicités par l'Australian Transport Safety Bureau, responsable de l'enquête.

Ces analyses des fonds océaniques ont permis d'établir, accidentellement, une cartographie d'une précision inédite sur une portion de l'océan Indien.

En tout, ce ne sont pas moins de 120.000 km² de fonds marins qui ont été passés au peigne fin, selon le site Sciences et Avenir. Malheureusement, aucune trace n'a permis d'éclairer les enquêteurs et les familles sur les causes de la disparition.

Toutefois, deux épaves de bateaux ont été découvertes dans cette zone. Cette récolte précise de données a également répertorié les vallées, crêtes et volcans subermergés de la région.

Des moyens colossaux

Sonars à balayage latéral, sonars multi-faiscaux montés sur des robots sous-marins autonomes... Les moyens ont été mis au service de la haute technologie.

"Nous estimons que seuls 10 à 15% des océans du monde ont été étudiés avec le genre de technologies utilisées pour les recherches du MH370, a indiqué le responsable de l'agence officielle australienne Geoscience Australia. "De ce fait, cette portion éloignée de l'océan Indien fait désormais partie des profondeurs océaniques les mieux cartographiées sur la planète."

Afin de mieux comprendre l'évolution des recherches, le centre a mis en place un site internet et des vidéos explicatives tout public.