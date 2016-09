La filière djihadiste de Jumet en lien avec la principale suspecte de l'attentat manqué à Paris

Monde

Ines Madani, la principale suspecte interpellée jeudi dernier à Boussy-Saint-Antoine en France dans le cadre l'enquête sur la voiture chargée de bonbonnes de gaz retrouvée en plein Paris le week-end du 4 et 5 septembre dernier, a été en contact avec la filière djhadiste de Jumet (Charleroi), ont indiqué à l'agence Belga des sources proches du dossier, confirmant des informations rapportées par les chaînes de télévision RTL-TVI et RTBF.

Le parquet fédéral n'a quant à lui pas souhaité commenter ou confirmer cette information dans l'intérêt de l'enquête en cours en France. M. Bilal et Albin M. se seraient rendus le 5 janvier 2016 à Paris où ils auraient rencontré Ines Madani. Selon la même source, les enquêteurs belges avaient l'intention d'interroger Ines Madani. Six commissions rogatoires ont déjà été exécutées dans le dossier de Jumet. Plusieurs membres de la filière djihadiste de Jumet avaient l'intention de se rendre en Syrie. En janvier dernier, des perquisitions ont conduit à l'arrestation d'Albin M. et de Nawel Z., un couple de Jumet qui venait subitement de se radicaliser et qui projetait de se rendre en Syrie. Un troisième individu, Bilal M., avait pour sa part reconnu vouloir rejoindre l'organisation terroriste Daesh pour se former au djihad armé et revenir en Europe pour "tuer des mécréants". Quatre autres personnes sont en détention préventive pour cette affaire. Youssef B., qui aurait apporté une aide aux candidats au djihad, Ahmed O. et Mohamed M. La détention préventive de ces sept suspects a été prolongée ce mercredi par la chambre du conseil. Une mineure est par ailleurs inculpée pour avoir été en contact avec Nawel Z.

En juin dernier, le quotidien La Dernière Heure révélait que l'organisation de Jumet était également en contact en France avec Cüneyt Kolankaya, qui est suspecté d'avoir eu le projet de commettre un attentat visant des Juifs à Paris ou Drancy en région Île-de-France, peu après après les attaques à Paris.

D'après le quotidien, Cüneyt Kolankaya devait rencontrer à Jumet des membres de l'organisation belge le lendemain des attentats à Paris mais ce rendez-vous a finalement été annulé en raison de ces attaques. Selon l'enquête belge, 26 Belges et Français radicalisés sont intervenus sur un groupe de discussion nommé Jabat al Nosra (Fidélité à l'État islamique) et 203 échanges ont pu être reconstitués. D'après des médias français, Cüneyt Kolankaya apparaît dans un reportage qui avait été diffusé sur la chaîne Canal+ et pour lequel un journaliste s'était infiltré dans un réseau de djihadistes. Ce reportage faisait état d'un Carolo, appelé Abu Julaybib, qui souhaitait partir en Syrie.