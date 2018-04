"Au revoir tumeur, adieu loser."

Amelia Eldred est une petite Anglaise de 7 ans. En 2017, sa jambe gonfle lors d'un camp d'été. Malheureusement, on lui diagnostique une tumeur au fémur. Comme l'explique la BBC, la chimiothérapie n'a cependant aucun effet et les médecins décident de l'amputer.

Les chirurgiens de l'Hôpital royal orthopédique de Birmingham lui pratiquent une plastie de retournement. Cette opération consiste à utiliser l'articulation de la cheville pour la mettre à la place du genou. Le pied est donc délibérément placé à l'envers afin de poser une prothèse quand la jeune patiente aura grandi. L'intervention est rare mais reste la meilleure solution pour les enfants amputés de la jambe.

Interviewée par la BBC, La fillette explique à la chaîne anglaise : "C'est différent quand je dois bouger parce que c'est dans l'autre sens. Quand je bouge mon pied vers le haut ou vers le bas ou sur les côtés, mon pied part dans l'autre sens", s'amuse-t-elle. Avec un grand sourire, elle regarde sa jambe et dit en rigolant : "On est les meilleurs amis du monde !".

La petite Amelia reste une source d'inspiration pour sa famille et de nombreuses autres personnes qui ont partagé son histoire sur les réseaux sociaux. Sportive, elle aime l'athlétisme et la danse et espère ainsi pourvoir continuer ces activités le restant de sa vie.

Selon le Birmingham Mail, avant d'entrer en salle d'opération, Amelia s'est séparée de son fardeau avec l'humour qu'elle lui connaît: "Au revoir tumeur, adieu loser".