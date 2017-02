La Russie est-elle coupable d’une vaste opération de désinformation à l’égard des candidats n’étant pas dans les grâces des maîtres du Kremlin ?

L’ancien ministre de l’Économie Emmanuel Macron serait ainsi la dernière victime de cette grande opération de manipulation de l’opinion publique, qui a notamment éclaboussé Hillary Clinton lors de la dernière campagne présidentielle américaine.

Selon le magazine Le Point, "des médias proches du pouvoir russe comme Sputnik et RT en français semblent en effet avoir pris pour cible l’ex-ministre de l’Économie". Les sites s’attaquent à Emmanuel Macron en s’appuyant notamment sur les allégations d’un élu… français.

Cet élu est Nicolas Dhuicq, député du parti Les Républicains de François Fillon. Il est par le plus grand des hasards considéré comme pro-russe.

L’amalgame quant à la sexualité du candidat à l’élection présidentielle est rondement mené dans une interview. "L’un de ses soutiens est le célèbre homme d’affaires Pierre Bergé, un associé et amant de longue date d’Yves Saint Laurent, qui est ouvertement homosexuel et défend le mariage pour tous", souligne-t-il. Et si cela ne suffisait pas pour éclairer le lecteur, le député LR ne veut laisser la place à aucune ambiguïté. "Il y a un très riche lobby gay derrière lui. Ça veut tout dire." Ou ne rien dire, le principal intéressé ayant nié avec humour ces rumeurs .

Julian Assange, fondateur de Wikileaks, a par exemple affirmé à Izvestia, organe de presse d’État russe, qu’il pourrait fournir des informations compromettantes sur Emmanuel Macron. Et devinez où il les auraient pêchées ces informations ? Dans des e-mails d’Hillary Clinton… Elle y aurait relaté la teneur d’un dîner en compagnie d’Emmanuel Macron, encore à l’époque ministre de l’Économie.

Le point commun entre ces deux affaires, c’est bien entendu le fait que ces campagnes mouillent des adversaires de candidats plus à l’écoute du pouvoir russe.

Les e-mails dévoilés lors de la campagne présidentielle américaine n’ont pas manqué de quelque peu ternir l’image de la candidate démocrate, dont ne pouvait profiter que le candidat républicain, bien plus élogieux à l’égard de la Russie et de son président Vladimir Poutine. Le nouveau Président américain a d’ailleurs choisi comme chef de la diplomatie une personnalité du monde du business clairement en faveur de la levée des sanctions touchant la Russie.

François Fillon, lui aussi, est un proche de ce même Vladimir Poutine. Le Président russe a d’ailleurs loué peu après sa victoire à la primaire "un négociateur ardu, un grand professionnel", qui "se distingue fortement des autres hommes politiques de la planète".

Axa a versé 200.000 euros à Fillon

À peine remis en selle après avoir éteint un début de fronde dans son camp, François Fillon, fragilisé par le feuilleton médiatique sur les soupçons d’emplois fictifs dont sa famille aurait profité, doit parer des attaques venues du centre.

Après une nouvelle salve de révélations dans la presse, le patron du Modem, François Bayrou, a accusé le candidat de droite à l’Elysée d’être sous influence des "puissances d’argent".

Selon le Canard enchaîné, l’épouse de l’ex-Premier ministre, Penelope, a perçu 45.000 euros d’indemnités de départ après la fin de contrats d’attachée parlementaire grassement rémunérés.

BFM Business a pour sa part déclaré mercredi que François Fillon avait reçu de la compagnie d’assurance Axa, dont l’ex-PDG Henri de Castries est aujourd’hui un de ses conseillers, 200.000 euros par l’intermédiaire de sa société 2F Conseil en 2012-2014.

"Jamais dans l’histoire de la République un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n’a été ainsi sous l’influence des puissances d’argent", a réagi François Bayrou sur France 2.

Ces propos ont relancé les spéculations sur une éventuelle candidature à la présidentielle du dirigeant centriste, qui a déjà été trois fois candidat à l’Élysée.