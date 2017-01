La maire anti-corruption de Rome est inquiétée par la justice.

C’est une fois encore l’histoire de l’arroseur arrosé.

La ville de Rome n’était pas un modèle d’honnêteté, avait martelé Virginia Raggi, qui s’était présentée à la mairie de la Ville éternelle justement pour mettre fin à la corruption incarnée par le maire sortant.

Le discours a convaincu. La candidate du Mouvement 5 étoiles a été élue haut la main, avec 67 % des suffrages.

Depuis juin 2016, Virginia Raggi tient donc les rênes de la ville. La justice s’intéresse à elle depuis déjà plusieurs semaines. Elle est en fait l’objet d’une enquête pour abus de pouvoir et faux témoignage… Elle sera entendue par la justice en début de semaine prochaine.

C’est dire si les Romains doivent déchanter depuis l’élection de Virginia Raggi, qui ne semble pas vraiment être la Madame propre que l’on pouvait croire.

Le premier écueil remonte à la mi-décembre. Paola Muraro, responsable du service propreté de la ville est inquiétée par la justice pour de possibles infractions commises dans une précédente fonction. Paola Muraro n’est pas n’importe qui : elle est présentée comme le bras droit de Madame le maire.

Pas le temps de souffler qu’un nouveau coup de tonnerre retentir : c’est cette fois le chef du personnel de la mairie, un certain Raffaele Marra, qui est tout bonnement arrêté. Il est soupçonné de corruption dans un dossier immobilier remontant à l’année 2013. C’est, aussi, un proche de Virginia Raggi…

Elle avait su s’entourer puisque la personne même de Raffaele Marra posait problème. C’était en effet un proche du maire précédent, poursuivi pour corruption et financement illégal.

Virginia Raggi est convoquée par la justice dans le cadre de l’enquête touchant le frère de Raffaele Marra, qui est lui toujours en prison. Renato Marra avait été engagé pour diriger le bureau du tourisme, qu’il a depuis lors quitté. Les conditions de son embauche posent problème.

Mais bon, Virginia Raggi n’a pas trop de soucis à se faire. Être dans l’œil de la justice n’est plus vraiment un problème pour ce parti qui veut laver plus blanc que blanc. Le nouveau code d’éthique adopté par le parti ne recommande plus la démission de ses élus impliqués dans une procédure judiciaire. C’est Beppe Grillo, fondateur du M5S, qui tranchera au cas par cas…