C'est en Italie que cette soirée pour le moins particulière a eu lieu.

Une marque bien connue de bières a loué, le temps d'un soir, la piscine Deep Joy Y-40 située dans la localité de Montegrotto Terme, près de Padoue, pour organiser une soirée hors du commun. 400 personnes, parmi lesquels des fans, des journalistes, des influenceurs et évidemment des artistes, avaient été invités le 15 septembre dernier à faire la fête à 42 mètres de profondeur.

C'est sur des rythmes de deep house que la soirée s'est déroulée. Munis de combinaisons de plongée, les fêtards ont pu faire la fête dans les 4,3 millions de litres d'eau que contient la piscine, transformée pour le coup en dance-pool. Ceux qui préféraient ne pas se mouiller n'étaient pas en reste puisque le bassin abritait des tubes et cloches transparents pour accueillir au sec les moins téméraires.

Invitée par l'organisation, la DJ sud-coréenne Peggy Gou s'est laissée à quelques confidences. "J'ai eu la chance de pouvoir mixer dans le monde entier, mais me produire sur le dance floor le plus profond du monde, c'est épique", expliquait-elle en marge de l'événement auprès de FabNews. "J'avais un peu peur au début, je me demandais si j'allais pouvoir respirer mais au final, c'était incroyable", a ajouté l'artiste dans des propos relatés par Euronews.