Un tribunal fédéral de Los Angeles a rejeté lundi la plainte en diffamation de l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels, qui accuse Donald Trump de l'avoir dénigrée dans un tweet, et condamné la jeune femme à payer les frais d'avocat du président américain.

Stormy Daniels, qui assure avoir eu une liaison avec Donald Trump entre 2006 et 2007, affirme avoir été abordée en 2011 sur un parking de Las Vegas par un inconnu qui avait menacé de s'en prendre à sa fille si elle évoquait publiquement cette relation.

Au coeur d'une guérilla médiatique et juridique contre M. Trump, l'actrice avait fait réaliser et diffuser en avril dernier un portrait-robot de cet inconnu, que le président américain avait tourné en ridicule le lendemain dans un tweet: ce croquis réalisé "des années plus tard, d'un homme qui n'existe pas" relevait pour lui d'une "arnaque absolue".

Pour la jeune femme, ce tweet constituait une diffamation publique devant les 50 millions d'abonnés de Donald Trump. Le juge James Otero, du tribunal de Los Angeles, a estimé que cette plainte n'était pas fondée. Dans son jugement, dont l'AFP a eu une copie, il se range aux arguments de la défense de Donald Trump pour laquelle ce tweet était une formule "rhétorique" relevant de la liberté d'expression et non une appréciation visant la jeune femme, Stéphanie Clifford de son vrai nom.