Les forces de l'ordre disent avoir reçu un appel d'urgence (911) pour signaler que Stephan cassait les vitres des voitures du quartier.

Des vidéos aériennes et via des caméras portables ont été publiées mercredi soir par la police de Sacramento et relayées par le Huff Post . On y voit Stephan Clark passer par-dessus des clôtures afin de se rendre dans la maison qu'il partage avec ses grands-parents et ses deux enfants.