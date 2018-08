La police néerlandaise a tiré, en pleine gare d'Amsterdam Centraal, vendredi, sur un individu considéré comme suspect, qui était impliqué dans des coups de couteau.

La police a elle-même annoncé l'incident via Twitter. Le trafic ferroviaire a été mis à l'arrêt, et la gare a été temporairement évacuée. L'individu touché par les tirs de la police, et deux personnes blessées par les coups de couteau, ont été emmenés à l'hôpital. Peu de détails sont, pour le moment, connus au sujet de l'incident.