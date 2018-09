C'est lors du rassemblement organisé par Donald Trump à Billings que la vidéo a été prise. Posté juste derrière le président, le jeune homme se trouvait en plein dans le champ des caméras. Impossible de passer à côté de ses grimaces et de ses mimiques très expressives tournant en dérision Donald Trump.

Les organisateurs et l'équipe de Trump l'ont d'ailleurs assez rapidement remarqué. Sur la vidéo, une femme décide ainsi d'intervenir et de demander au jeune étudiant de se déplacer, prenant elle-même sa place et arborant ensuite un large sourire...

"Je savais que j'avais un visage expressif, mais mes réactions étaient vraiment sincères", a assuré Tyler par la suite. Le jeune démocrate a également confirmé qu'il ne portait pas vraiment le président dans son coeur.

Cependant, il assure que son comportement était bien sincère et que ce n'était pas une mise en scène: "Je ne l'ai pas fait exprès, je réagissais de manière spontanée en fonction de ce qu'il disait. Quand je n'étais pas d'accord avec lui, je le montrais."

Depuis, la vidéo est devenue virale et un nouvel hashtag a vu le jour en à peine quelques heures: #PlaidShirtGuy.