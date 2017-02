Si le tourisme se redresse peu à peu dans la capitale française, les stigmates des attentats du 13 novembre 2015 sont encore bien présentes. La récente attaque contre des soldats français au musée du Louvre n’en est qu’une illustration de plus. Militaires et policiers toujours massivement déployés, enquêtes et perquisitions régulières, sans compter un service du renseignement toujours sur les dents : le combat est loin d’être gagné.

Dans un souci constant de renforcer toujours plus la sécurité, notamment des touristes, la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel a décidé de sécuriser les abords de la Dame de fer en construisant une barrière permanente anti-balles en verre à la place des barrières provisoires installées sur les lieux depuis l’Euro 2016.

Un dispositif qui s’étendra sur "l’essentiel des jardins de la tour". Avec cette mesure, c’est toute la circulation autour de la tour Eiffel qui va être transformée : impossible désormais d’arriver sur le parvis par le quai Branly.

Les visiteurs devront contourner le périmètre de sécurité installé sur le quai et l’avenue Gustave-Eiffel. Il y aura un point d’entrée unique, avec des contrôles de sécurité, au niveau des jardins.

Si cette opération de sécurisation devrait coûter 20 millions d’euros, la mairie de Paris a certifié que l’accès à la Dame de fer restera gratuit tout en ajoutant : "Nous n’en sommes qu’au stade de la préconisation." La Ville précise que le projet de mur requiert l’avis favorable de la commission des sites notamment avant le lancement d’un appel d’offres.

Si l’on comprend la volonté des autorités de renforcer au maximum la sécurité, un tel mur ne risque-t-il pas de dénaturer le site et de faire perdre (une partie de) son attrait à la Tour Eiffel ? "Tous les travaux de sécurisation de la tour Eiffel se font en concertation avec les Architectes des Bâtiments de France pour que cela s’insère le mieux dans le quartier", affirme-t-il.

L’enjeu est aussi économique pour la Société d’Exploitation du site, qui a tout intérêt à ce que cette enceinte n’éloigne pas les quelque 7 millions de visiteurs qui partent à l’assaut de la tour chaque année.