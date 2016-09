La voiture-bonbonne, nouvelle arme terroriste?

Monde

En France, la découverte d’un véhicule rempli de bonbonnes de gaz relance la théorie d’une évolution des attaques terroristes avec des engins explosifs, voire à la voiture piégée.

Désormais, une question trotte sur toutes les lèvres : quel risque représente une voiture pleine à craquer de bonbonnes de gaz ?

A priori, pas grand-chose sauf si… quelqu’un y boute le feu. "Les gens ont tendance à penser qu’une bonbonne vide dans un incendie ne représente aucun danger. Rien n’est plus faux ! C’est d’ailleurs pour ça qu’on déconseille aux gens de stocker des bonbonnes vides dans leur sous-sol… En cas d’incendie, ça pète ! Le gaz qui est contenu dans les bonbonnes est plus ou moins le même que celui que l’on peut retrouver dans les voitures LPG, qui sont d’ailleurs interdites dans les parkings souterrains à cause du risque plus élevé d’explosion", explique le colonel Bastin, commandant des pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau.

Autre risque : "Si quelqu’un perce la bonbonne, crée une fuite et la laisse tomber, les risques d’explosion sont importants, notamment à cause de la différence de pression", indique le commandant. Par contre, si elle est intacte et qu’elle tombe par terre, les risques d’éclatement sont minimes.

Les attentats à la voiture-bombe, qui ont des conséquences dévastatrices, sont légion dans des pays comme la Turquie, la Libye, l’Irak ou la Syrie.

Par contre, chez nous, les dernières attaques à la voiture piégée datent des années 80. Si les autorités n’ont donc été confrontées que quelques fois à ce type d’attaque, vu le contexte actuel, elles s’y préparent de plus en plus.

En effet, lors des grands événements et rassemblements qui se sont déroulés ces derniers mois, il n’a pas été rare d’entendre que les forces de l’ordre envisageaient "toutes les attaques possibles, du conducteur qui voudrait foncer dans la foule, à la voiture piégée, en passant par un ou des individus équipés d’armes à feu et d’explosifs", comme l’avait déclaré Yvan Mayeur, bourgmestre de Bruxelles, à l’occasion de la fête nationale du 21 juillet.