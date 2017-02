Le Royaume-Uni devrait déclencher entre le 11 et le 31 mars le processus de sortie de l'Union européenne, a indiqué mardi à Stockholm le ministre britannique chargé de ce processus, David Davis.

Interrogé sur l'éventualité que l'article 50 du traité de Lisbonne soit invoqué à l'occasion du sommet de l'UE les 9 et 10 mars à Bruxelles, M. Davis a répondu que ce serait trop tôt.

"Le 9 ou le 10 n'est pas une date que je retiens en ce qui concerne notre calendrier. Ce que nous avons dit c'est fin mars, d'ici à la fin mars", a-t-il déclaré.

Le gouvernement attend encore que la chambre haute du Parlement, la Chambre des Lords, adopte le projet de loi conférant à la Première ministre Theresa May le pouvoir d'invoquer cet article 50. La Chambre des communes l'avait fait le 9 février.

"Je prévois que ce sera résolu en temps voulu avant la fin mars", a souligné M. Davis. "Donc je suis convaincu que nous le ferons avant [la date-limite dans] notre calendrier".

Le ministre du Brexit s'est également dit confiant sur le respect du délai de deux ans qui s'ouvrira ensuite pour achever les négociations.

"Nous voulons parvenir en deux ans à une conclusion sur cette question. Nous avons dit que nous pourrions avoir certaines choses à mettre en oeuvre après, mais nous pensons qu'en deux ans" il est possible de mener le processus à terme, a-t-il expliqué.

Les Britanniques avaient voté à 52% pour quitter l'UE lors d'un référendum le 23 juin.





Kris Peeters: "Les entreprises belges et britanniques partagent les mêmes inquiétudes"

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi Kris Peeters (CD&V) s'est rendu à Londres lundi et mardi pour discuter du Brexit avec les autorités et le monde des affaires britanniques. Il a remarqué que les entreprises britanniques, comme les belges, veulent maintenir des liens pour la croissance et le commerce.

Kris Peeters portait à Londres le plaidoyer du monde belge de l'entreprise pour une transition rapide vers une nouvelle collaboration économique après le Brexit. "A long terme, les entreprises belges veulent une coopération économique étroite avec le Royaume-Uni qui équivaille au maximum au marché unique. Ce qui m'a fortement frappé à Londres, c'est que nos entreprises sont sur la même longueur d'ondes que les entreprises britanniques à ce sujet", résume Kris Peeters.

Peu importe, pour les entreprises, que le Brexit soit dur ou doux. "Le plus important, c'est que la nouvelle relation qui en découlera continue à assurer la croissance économique et le commerce. Un atterrissage doux est donc essentiel."

Pour limiter les dégâts économiques de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, il faudra des mesures transitoires, estime Kris Peeters.