Le dessin de "Charlie Hebdo" qui fait scandale en Italie

En janvier 2015, la terrible attaque dont était victime le magazineavait ému l'Europe entière (et au-delà). En Italie, beaucoup arboraient le fameuxen photo de profil sur Facebook et la marche 11 janvier pour soutenir la rédaction, ainsi que le concept de liberté d'expression, faisait la Une des quotidiens transalpins. Plus d'un an et demi plus tard,se réinvite dans l'actualité italienne. Mais pas pour les mêmes raisons.

C'est à cause d'un dessin à l'humour caractéristique du journal (autrement dit très noir...) que l'hebdomadaire refait surface. Le sujet ? Le tremblement de terre qui a ravagé la ville d'Amatrice et ses alentours, provoquant le décès de 294 personnes et des dizaines de blessés.

Sur cette vignette intitulée "Séisme à l'italienne" et signée Félix, on découvre un homme couvert de sang, "comme des penne sauce tomate", une femme blessée "comme des pennes gratinées" et une "lasagne" de cadavres entassées sous des décombres. Une représentation du drame très peu appréciée dans la Botte, où l'on s'indigne sur les réseaux sociaux. Certains défendent toutefois cette publication au nom de la liberté d'expression.

"On va encore me critiquer si je dis que les dessins de "Charlie Hebdo" sur Amatrice sont vraiment dégueulasses et moches ?"

Plus loin, dans la rubrique appelée "Les couvertures auxquelles vous avez échappé", on peut lire: "On ne sait pas si le tremblement de terre a crié 'Allah U Akbar' au moment de se produire".

Cette colère rappelle celle qui avait eu lieu juste après les attentats de Bruxelles. A l'époque, "Charlie" publiait en Une un dessin de Riss représentant Stromae demandant "Papaoutai". Des morceaux de cadavres disséminés sur la couverture lui répondait alors. Une vanne d'autant plus fâcheuse que le père du chanteur était lui-même décédé lors du génocide des Tutsis au Rwanda.