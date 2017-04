Il fut un temps où les déclarations grossières ou indécentes appartenaient au fonds de commerce du Front national. C’était l’époque où Jean-Marie Le Pen, président du Front national, déclarait que "les chambres à gaz étaient un détail de l’Histoire". Sept ans plus tard, il ne s’en qualifiait pas moins pour le second tour de l’élection présidentielle face à Jacques Chirac, incapable d’élargir son électorat de base entre les deux tours.

Depuis qu’elle a repris les rênes du Front national en 2011, Marine Le Pen s’est justement attelée à gommer les aspérités chères à Jean-Marie Le Pen, obstacle majeur selon elle à la montée en puissance de la formation frontiste. Six ans plus tard, Marine Le Pen est au second tour de l’élection présidentielle face à Emmanuel Macron, le FN plus puissant que jamais.

Alors, quand un parfum de scandale touche l’un des cadres du FN pour des propos négationnistes, cela fait plutôt mauvais genre.

Jean-François Jalkh, un compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, est le mouton noir. En 1991, il participe à une cérémonie organisée pour célébrer le 40e anniversaire du Maréchal Pétain, ce qui est plutôt de bon ton à l’époque lorsque l’on est proche de Jean-Marie Le Pen. C’est le Maréchal Pétain qui a institué la collaboration avec l’occupant nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Une bonne dizaine d’années plus tard, il accorde un entretien à la revue Le Temps des savoirs. Il se lâche pendant quelques minutes. "Le problème des chambres à gaz, mais moi je dis qu’on doit pouvoir discuter même de ce problème", déclare-t-il, se défendant d’être négationniste mais soulignant dans le même temps la qualité des travaux de Robert Faurisson, régulièrement condamné pour nier la réalité de la Shoah…

Et puis, il y a encore, dans cette même interview, ces déclarations interpellantes sur l’extermination de millions de personnes dans les chambres à gaz nazies. "Moi, je considère que d’un point de vue technique il est impossible, je dis bien impossible de l’utiliser dans des […] exterminations de masse. Pourquoi ? Parce qu’il faut plusieurs jours avant de décontaminer un local […] où l’on a utilisé du Zyklon B."

Ces déclarations ont ressurgi cette semaine. Jean-François Jalkh a en effet été pressenti pour assumer la présidence provisoire du Front national, que Marine Le Pen a momentanément quittée pour consacrer toute son énergie à la campagne présidentielle.

Le principal intéressé n’a aucun souvenir de ces propos, que la journaliste a toutefois enregistrés. "Cette affaire est évidemment montée de toutes pièces", a assuré David Rachline, sénateur FN, pour qui le timing de ces révélations n’est pas innocent.

Pour défendre son honneur, Jean-François Jalkh a préféré jeter l’éponge. C’est Steeve Briois, le maire d’Hénin-Beaumont, qui a du coup pris le relais.

Pas de chance, ce même Steeve Briois a lui aussi quelques petits soucis. Sa page Facebook avait relayé voilà quelques mois des messages haineux du style c’est une "belle ordure à exterminer avec le reste" à l’adresse du maire de Sevran, une commune dont plusieurs jeunes étaient partis pour la Syrie.

Cela la fout mal pour un parti soucieux de sa respectabilité, qui a tant fait pour couper les ponts avec le FN d’antan, quand les excès permettaient au FN de faire parler de lui et d’aller glaner des voix chez les nostalgiques d’une autre époque.