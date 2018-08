Il s'est éteint des suites d'un cancer à 73 ans.



Le grand chef français multi-étoilé Joël Robuchon est décédé lundi, annonce le journal 'Le Figaro' sur son site internet. Le cuisinier aux 32 étoiles au Guide Michelin est décédé lundi matin à l'âge de 73 ans à Genève des suites d'un cancer qui l'a tenu à distance des cuisines pendant de nombreuses années.

Le célèbre restaurateur était un pionnier de la "Nouvelle cuisine" et détient le plus important palmarès de l'histoire de l'art culinaire, côtoyant les plus grands de ce milieu, tels qu'Alain Ducasse, Marc Veyrat et Eugénie Brazier.

Joël Robuchon avait officié dans des restaurants à Paris, Macao, Londres, Hong-Kong ou encore Montréal.

Joël Robuchon était connu pour ses restaurants et ses nombreux ouvrages sur la gastronomie, mais également pour sa célèbre recette de purée de pommes de terre, souvent citée par les grands chefs comme un exemple du genre. Mais, bien sûr, il est impossible de résumer Joël Robuchon à quelques recettes tant il a marqué de son empreinte tout le monde de la gastronomie.

Après Paul Bocuse mort le 20 janvier dernier, c'est un autre prodige de la cuisine qui nous quitte.